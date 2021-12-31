Kuruçay’dan deprem hatırlatması

Kahramanmaraş’taki olası bir depremin şiddetinin, sismik boşluk nedeniyle 7’den az olmayacağını bildiren Kuruçay, vatandaşların ve yetkililerin bu durumu ciddiye almamasından yakındı.

Kuruçay, şöyle konuştu:

“Şu şiddette bir deprem bekliyoruz demek de doğru olmaz. Depremlerin şiddeti faylarda biriken stresin miktarına bağlı. Türkoğlu-Gölbaşı segmenti yaklaşık 100 kilometre eğer kırılırsa diyoruzki büyük bir deprem üretir. Hem resmi kurumların hem Kahramanmaraşlı vatandaşların bilmesi gereken biz 100 kilometre uzunluğunda yüzyıllardan beri kırılmayan bir fayın üzerindeyiz. 10 sene sonra mı kırılır 100 sene sonramı kırılır 50 sene sonra mı kırılır onu bilmiyoruz. Jeoloji öyle bir şey ki yer kabuğunun kıtaları sürekli birbirini sıkıştırır bir kısmı birbirinden uzaklaşır. Bu hareketler sonucu oluşan streslerde depremleri meydana getirir. Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmamamız lazım. Bilimsel araştırma yapmadan ben şurada şu kadar deprem bekliyorum demek yanlış bir şey ama Kahramanmaraş’ta bir deprem olursa sismik boşluktan dolayı 7’den aşağı olmaz.”

Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu Fay Hattına kuş uçuşu 11 kilometre mesafede olduğunu belirten Mehmet Kuruçay, “Kapıçamın olduğu yerden Kuzey Doğu Güney Batı istikametinde Doğu Anadolu Fayı’nın en tehlikeli segmenti olan Gölbaşı-Türkoğlu arasında yüzyıllardan beri kırılmayan Doğu Anadolu Fayı’nın bir bölümü var. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü Gölbaşı-Türkoğlu sismik boşluğu var diyoruz, tehlikeli parçasından bahsediyoruz.

Deprem olmadan insanları nasıl öldürmeyiz, nasıl binaların yıkılmamasını önleriz bunların yollarını araştırmak zorundayız. Bu hem bir bilimsel görev, hem de bir insanlık görevi. Bu herkesin görevi bir insanın ölümüne dolaylı olarak sebep olduğunuz takdirde sizde vebal altındasınız hatta katilsiniz. Deprem olma olasılığı yüzde 100 olan bir yere, bir bina yapıp da insanların ölümüne neden olursanız katilsiniz. Bunları ben yıllarca televizyonlardan, görsel basında vesaire anlatmadığım ortam kalmadı.

Biz depremin nerede olacağını yüzde 99 değil, yüzde 100 biliyoruz. Depremlerin olacağı yerler bellidir. Ama depremin ne zaman, hangi saatte, hangi saniyede olacağını kesinlikle bilmiyoruz. Dünyada yeryüzünde şu anda şu tarihte deprem olacak diye bir ölçü alacak ne bir alet var, ne bir teknoloji var bilimsel hiçbir buluş yok” ifadelerini kullandı.

Yüksek katlı binalar yapılırken deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Kuruçay, “Bizim en büyük eksikliğimiz imar planları hazırlanırken biz oraya şu kadar katlı bina yapılabilir diyoruz. Bu vatandaşa verilen mütesib bir hakmış gibi algılanıyor. Vatandaş gidiyor belediyeye ben diyor buraya imar planı yapmışınız 15 katlı bina ruhsatı vermişsiniz ben buraya 15 katlı bina yapacağım diyor. Belediyeler de maalesef buralara verilmiş imar planında 15 katlı olduğu için 15 katlık ruhsatı veriyor. Bu zemin 15 katlı binayı taşır taşımaz mı bunun hesabını yapmıyoruz. Adama imar planında 15 katı veriyorsunuz 3 katta kottan kazanıyor oldu 18 kat. O zemin 18 katı taşır mı, taşımaz mı kimsenin bunu hesapladığı bildiği yok. Maalesef müteahhitlerimizde kusura bakmasın onlarda karda geziyorlar. Bu bina yıkılır mı yıkılmaz mı? Ben bu binayı yaptığım zaman burada risk var mı yok mu bunun hesabını yapması lazım. Yüksek bina yapılmaz değil ancak gerekli önlem aldıktan sonra yaparsınız.

Jeoloji Mühendisler Odası olarak biz her zaman bunu dile getiriyoruz; bakın Kahramanmaraş’taki bütün mimarlar, inşaat mühendisleri bütün mühendislik disiplinleri herkes aynı şeyi söylüyor, fakat işin ciddiye alındığı yok. Bunları insanları ürkütmek için anlatmıyoruz” ifadelerini kullandı.