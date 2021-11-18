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Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hakkaniyetin enflasyon oranı üstünde bir artış olması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Asgari ücrette dar vatandaşların beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, "Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" şeklinde konuştu.Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olsun olmasın her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile tüm iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir.

İlk toplantıya 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu katılacak. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

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Kurtulmuştan Asgari ücret Açıklaması