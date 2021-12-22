Kuraklık sigortasında destek miktarı yüzde 70 oldu

Tarım sigortalarında 2022 yılında kapsama alınacak riskler ve ürünler ile prim desteği oranları belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, yeni oranlar ve desteklemeler, 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu çerçevede, bitkisel ürünler için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilekte yaban domuzu zararı, ayçiçeğinde kuş zararı ve şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

Kayısı başta olmak üzere bir milyondan fazla meyve ağacının bulunduğu Elbistan’da, paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, TARSİM tarafından teminat sağlanacak.

Yine, geçtiğimiz ekim döneminde 226 bin dekar alanda yüzde 50 verim kaybına yol açan kuraklıkla ilgili de destek miktarları ve ürünler belli oldu. Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat altına alınacak. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 70'i oranında prim desteği sağlanacak.