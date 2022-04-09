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Kurak avında yakalanan şahsa 6 bin lira ceza

Elbistan’da, yasa dışı avcılık yöntemlerinden biri olan kurakçılıkla keklik avlarken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlilerince yakalanan şahsa, 6 bin lira idari para cezası kesildi.

Kurak avında yakalanan şahsa 6 bin lira ceza
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 Kurak avı ya da kurakçılık, kafese konulan bir kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurulan tuzaklarla yakalanmasına dayanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri, bu dönemlerde sık rastlanılan yasa dışı avlanma yöntemine karşı denetleme ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. DKMP ekipleri, gece saatlerindeki denetimler esnasında İğde Mahallesi ile Şardağı arasındaki dağlık arazide 1 şahsın kurak avı yaptığını tespit etti. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 6 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahsın avda kullandığı malzemelere de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

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Kurak Avında Yakalanan şahsa 6 Bin Lira Ceza