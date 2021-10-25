Küçük Yıldız’lardan anlamlı yardım

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker pandemi döneminde birçok etkinliği yapamadıklarını ifade ederek; “Özel Yıldız’ın yaptığı takdire şayan etkinliklerinden bir tanesini daha gerçekleştirdik. İlkokulumuzun 2/A sınıfı öğretmeni koordinesinde öğrencilerimizle birlikte bir yardım kampanyası düzenledik. Sadece bu sınıfımıza ait olan bu etkinlik küçük ama oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz kendi çabaları ile yaptıkları bu faaliyet ile hem kendilerinin yardımlaşma duygularını, ihtiyaç sahiplerini sevindirme, geleceğe yönelik insanlara yardımcı olma yolunda bir çok aileyi sevindirdiler.

Bu mutluluğu bizlere yaşatan başta sınıf öğretmenimiz olmak üzere tüm öğrencilerime ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.