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KSÜ’lü 4 bilim insanı uluslararası başarıya imza attı

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri açıkladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) 4 bilim insanı büyük bir başarıya imza atarak alanlarına yaptıkları katkılarla dünya literatüründe ilk yüzde 2’lik dilimde yer aldı.

KSÜ’lü 4 bilim insanı uluslararası başarıya imza attı
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Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı.

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan ve 2020 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi; "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki" olarak iki kategoride listelendi.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan “atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı. Listede KSÜ’nün Tıp Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş, Prof. Dr. Metin Kök, Prof. Dr. Şükrü Karataş ve Prof. Dr. Ahmet Kaya yer aldı.

Akademisyenlerinin başarısına ilişkin açıklama yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Köklü bir geçmişe sahip olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, başarı ve kalite odaklı bakış açısı ile artık dünya genelinde adından söz ettirmeyi başaran bir üniversitedir. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde üniversitemizden 4 akademisyeninin yer alması hem üniversitemiz hem de şehrimiz adına önemli bir gurur kaynağıdır. Yapmış oldukları çalışmalarla dünya sıralamasına girmeye hak kazanan çok değerli akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

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KSÜlü 4 Bilim Insanı Uluslararası Başarıya Imza Attı