KSÜ Tıp’a son teknoloji ekokardiyografi cihazı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yenilikler devam ediyor. Tıp Fakültesi Hastanesi başhekimliğinin girişimleri ve rektörlüğün destekleriyle KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırılan son teknoloji ürün olan ekokardiyografi cihazı kullanılmaya başladı. Ekokardiyografi cihazı, çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern teknolojik donanımı ile Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırılarak hekimlerin daha emin adımlarla hareket etmesine olanak sağlıyor. Erişkin hastalardan ayrı olarak konumlandırılan yeni çocuk ekokardiyografi odasında alanında uzman çocuk kardiyologu ve ekibi tarafından kalbin detaylı şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.

Sağlık alanındaki yeni teşhis, tanı ve tedavi yöntemleri ile sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ışığında KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyaç duyduğu fiziki, teknolojik ve yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için üniversite imkânlarını ölçüsünde gereken her türlü desteği sağladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Son olarak hastanemize kazandırdığımız ekokardiyografi cihazı hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli avantajlar sağlıyor. Üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, “Hastanemiz, uzman kadrosunun yanında, teknolojik donanımı ve fiziksel altyapısı ile de Kahramanmaraş ve bölge halkına kaliteli hizmet vermeye devam edecek. Hastalara en doğru tanı ve teşhisi tespit etmek için önem arz eden ekokardiyografi cihazının hastaneye kazandırılmasında başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can olmak üzere rektör yardımcılarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuk kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Utku Güllü, herhangi bir yan etkisi olmayan bu cihazla daha hızlı sonuçlara ulaşacaklarını belirterek, cihazın özellikleri hakkında şu bilgileri verdi.

“Özellikle kalbin görüntülenmesi için geliştirilen ekokardiyografi cihazı, kardiyoloji uzmanı için olmazsa olmaz en önemli cihazdır. Ekokardiyografi kısaca EKO, kalbi ses dalgaları ile görüntülemeye yarayan ve radyasyon içermeyen bir tetkiktir. Kalbin detaylı şekilde değerlendirilmesini sağlar. Doğuştan olan ve sonradan oluşan pek çok kalp hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılır. Bu cihaz, hastalarımız için çok önemlidir. Hastanemize kazandırılmasında büyük gayret eden Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Cengiz Dilber’in girişimleri sonucu, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında alınarak hastanemize kazandırıldı. Katkı sunan idarecilerimize ve bölüm başkanımızın yetkililerine teşekkür ediyorum.”