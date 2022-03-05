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Kozaklı’ya Elbistanlı kaymakam

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine atanan Elbistanlı Kaymakam Kerem Yüce, görevine başladı.

Kozaklı’ya Elbistanlı kaymakam
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109. Dönem Mülki İdare Amiri - Bitlis Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap eden Yüce, il stajını Bitlis Valiliğinde tamamladı. Yüce, sırasıyla Van ve Bursa illerinde teftiş stajlarında, Ankara - Kızılcahamam ve Hatay - İskenderun ilçelerinde refiklik stajlarında bulundu. Genç Kaymakam Kerem Yüce, İçişleri Bakanlığının onayı ile Nevşehir’in Kozaklı ilçesine atandı.

Kerem Yüce

Elbistan doğumlu olan Yüce, ilk ve ortaokul öğrenimini Elbistan' da; lise eğitimini Ankara Fen Lisesinde tamamladı. Yüce, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

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Kozaklıya Elbistanlı Kaymakam