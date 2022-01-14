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Köy Ürünleri Şarküteri’den doğal ve organik ürünler

Köy Ürünleri Şarküteri, doğal olarak üretilen peynir, tereyağı, kaymak, süt, yoğurt, reçel, turşu, salça gibi yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.

Köy Ürünleri Şarküteri’den doğal ve organik ürünler
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Yeşilyurt Mahallesi Site Caddesi üzerinde hizmet veren Köy Ürünleri Şarküteri’de doğal, katkısız ve el yapımı organik ürünler en uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

İşletme sahibi İnsaf Kazan, her bir ürünü doğal ve direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız artık daha çok organik ve doğal ürünleri tercih ediyorlar. Biz de işyerimizde organik, doğal, sağlıklı köy ürünlerini müşterilerimize günlük ve taze olarak ulaştırıyoruz. Peynir, tereyağı, kaymak, süt, yoğurt, köy yumurtası, reçel, bal, turşu, salça, gibi yöresel ürünleri satışa sunuyoruz. Doğal, katkısız ve el yapımı organik ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize günlük ve taze olarak ulaştırıyoruz. Doğal ve sağlıklı köy ürünlerimizi Türkiye’nin her tarafına anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile gönderimini yapıyoruz.  Sağlıklı, organik ve taze gıda ürünlerini arayan tüm müşterilerimizi işyerimize bekliyoruz” dedi.

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Köy Ürünleri Şarküteriden Doğal Ve Organik ürünler