KOSGEB’ten mikro ve küçük işletmelere hızlı destek

Binlerce gence iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak KOSGEB destekli istihdam programı; imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini amaçlıyor.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek projesiyle imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek. Destek, imalat, bilgisayar, programla, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere başvuru ilanından öncesi 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile verilecek.

Program çerçevesinde 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca çalıştırılması gerekiyor. İstihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecek. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek.

Salgından önce de aktif olduğu kabul edilen işletmeler başvuru yapabilecek. 2019 yılında asgari 75 bin lira net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacak. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak. Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelin üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olması, başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda işletmede çalışmıyor olması gerekiyor. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmaması zorunluluğu bulunuyor.

Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecek. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs olacak. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla işletmeler kullandığı desteği desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek.

Program hakkında bilgi almak isteyenler, Elbistan Sanayi ve Ticaret Odası’nda (ETSO) bulunan KOSGEB memurluğuna başvurabilecek.