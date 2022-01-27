Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Türkiye’deki termik santrallerin sağlık karnesi belli oldu
Türkiye’deki termik santrallerin sağlık karnesi...
Kimsesiz ve yalnız yaşayan yaşlılara şefkat eli
Kimsesiz ve yalnız yaşayan yaşlılara...
KOSGEB İl Müdürü Yüksek, Hızlı Destek Programını anlatacak
KOSGEB İl Müdürü Yüksek, Hızlı...
Toplu ulaşıma zam!
Toplu ulaşıma zam!
Armadaş: “Hanelere yönelik gaz kesintisi söz konusu değil”
Armadaş: “Hanelere yönelik gaz kesintisi...
banner191
banner162

KOSGEB İl Müdürü Yüksek, Hızlı Destek Programını anlatacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek, Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) yönelik Hızlı Destek Programı hakkında, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerini bilgilendirecek.

KOSGEB İl Müdürü Yüksek, Hızlı Destek Programını anlatacak
banner167

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde hizmet veren KOSGEB Memurluğu aracılığı ile yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla Elbistan’a gelecek olan Yüksek, burada işletme sahipleri ile bir araya gelecek.

28 Ocak 2022 Cuma günü saat14.00’te Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda üyeler ile bir araya gelecek olan Yüksek, programın sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verecek.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı: MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere; 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”, “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB İl Müdürü YüksekHızlı Destek Programını Anlatacak