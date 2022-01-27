KOSGEB İl Müdürü Yüksek, Hızlı Destek Programını anlatacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde hizmet veren KOSGEB Memurluğu aracılığı ile yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla Elbistan’a gelecek olan Yüksek, burada işletme sahipleri ile bir araya gelecek.

28 Ocak 2022 Cuma günü saat14.00’te Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda üyeler ile bir araya gelecek olan Yüksek, programın sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verecek.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı: MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere; 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”, “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.”