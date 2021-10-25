Köşe yazarının gıda fiyatlarıyla ilgili ‘Elbistan’ paylaşımı gündem oldu

Uğur’un, Elbistan’daki bir arkadaşına gönderttiği 4 kalemden oluşan bakliyata 105 lira ödediğini; İstanbul’da ise bu rakamın 245 liraya ulaşacağı yönündeki paylaşımıyla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “Fuat Bey gibi mutlu olmak isterseniz Elbistan’ımıza bekleriz” dedi.

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen hayat pahalılığı, dövizin yükselişiyle birlikte vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Son köşe yazısında bu konuyu değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, “Gıda enflasyonunu önlemenin temel kuralı tarladan sofraya uzanan zincirdeki halkalarda gıda üretim maliyetini düşürmek, zinciri kısaltmak ve denetim olmalı. Marketlerin denetlendiği söyleniyor. Ama misal marketlerin tedarikçi firmalara hizmet bedeli, fiyat farkı ya da prim faturaları adıyla kestikleri faturaların önüne geçilebiliyor mu? Bu yapılırsa ne olacağını hep birlikte görürüz. Bakın o vakit marketler fiyatlarla bugünkü gibi kolaylıkla oynayabiliyorlar mı? Bu tür faturaların ne olduğunu uzun uzun anlatmayacağım. Ticaret Bakanlığı yetkilileri biliyor zaten.

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinin sayısı geçen dün Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yapılan açılışla birlikte 471’e çıktı. Ama bu kooperatif marketlerle tekelleşen zincir marketler arasında evinden kalkıp 5-10 kilometrelik yolu tepmeyi gerektirecek dramatik bir fiyat farklılığı yok. Evine yürüme mesafesinde olursa bir haftalık alışveriş için 30-40 lira civarında kârlı çıkabilirsin. Oysa sloganı tarladan sofraya olan bu marketlerdeki fiyatlar, büyük marketlerin domine ettiği piyasayı caydırıcı etkiye sahip olabilmeli. Şu andaki 400 market bile etkili olur bu konuda” ifadelerini kullanmıştı.

Uğur, bu düşüncelerini destekleyici son tespitini ise sosyal medya hesabından yaptı. Elbistanlı bir arkadaşına bakliyat ürünleri sipariş ettiğini belirten Uğur, “Arkadaşımıza Maraş Elbistan’dan bakliyat siparişi verdik. Üreticiden; 5 kg bulgur, 2 kg yeşil mercimek, 2 kg kırmızı mercimek, 2 kg nohut toplam 105 lira. Kaliteli ve organik. İstanbul’da alsak 245 lira öderdik. Bilmem anlaşılabiliyor mu kooperatif marketler. Tarladan sofraya” paylaşımını yaptı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Uğur’un bu paylaşımını retweetlerken; destek mesajları kadar da eleştiri de aldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de; Fuat Uğur’un paylaşımını ‘tarım kenti Elbistan’ etiketi ile retweet yaparak, “Türkiye’nin en büyük tarım ovalarından biri olan Elbistan’ımız, ürünlerini en kaliteli ve ucuz şekilde üreten bir yer. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; üreterek kalkınacağız! Fuat Bey gibi mutlu olmak isterseniz Elbistan’ımıza bekleriz” dedi.

Elbistanlı bir sosyal medya kullanıcısı da, “Görün Fuat Bey seneye kamyon tutar gelir Elbistan’a” yorumunu yaptı.