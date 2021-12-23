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Koruculardan emeklilik talebi

Elbistan’da 15 yıl boyunca güvenlik korucusu olarak görev yaptıktan sonra istifa eden Mansar Türk, görevde olan koruculara tanınan emeklilik hakkından yararlanamadıklarını söyledi.

Koruculardan emeklilik talebi
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Kendisi ile aynı durumda olan çok sayıda güvenlik korucusunun, başka yerlerde çalışarak sigortalılık süresini tamamlamak zorunda kaldığını belirten Türk, “Güvenlik korucularına tanınan emeklilik hakkından sadece o tarih itibariyle görevde olanlar yararlandı. Benim gibi 15 yıl ya da daha az süre güvenlik korucusu olarak görev yaptıktan sonra mesleği bırakanların görev süresi sigortalılığa dahil edilmedi. Bu yüzden ülke genelinde binlerce arkadaşımız emekli olamadı. Çoğu da mecburen başka yerlerde sigortalılıklarını doldurma ve emekli olmaya çalıştı. Ama bu imkanı olmayan yüzlerce arkadaşımız ise emekliliğini alamadı.

Ben ve benim durumumdaki arkadaşlar, yıllarca teröre karşı canla başla görev yaptık. Gece gündüz demeden yıllarımızı dağlarda ya da nöbette geçirdik. Ancak gelinen noktada en çok mağduriyeti yaşayan da biz olduk. Devletimizden, yetkililerimizden sesimizin duyulmasını istiyoruz. Emekli olamayan arkadaşlarımızın bu mağduriyetine bir an önce son verilmesini bekliyoruz. Devletimiz büyüktür. Yıllarca yapılan hizmetimizin yok sayılmasın” dedi.

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Koruculardan Emeklilik Talebi