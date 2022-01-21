“Korkma! İstiklal İlham Verir” bilgi yarışmaları başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Korkma! İstiklal İlham Verir” projesi eğlence ve bilgi dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Milli Mücadele ve Maraş harbinin farklı yaş gruplarına anlatılması ve 12 Şubat tarihinin ölümsüzleştirilmesi maksadıyla düzenlenen projede, çevrimiçi ve ödüllü bilgi yarışmaları gerçekleştirilecek. 24 – 31 Ocak tarihleri arasındaki yarışmalar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek.

Çevrimiçi düzenlenecek yarışmalar, her ilçe için ayrı ayrı yapılacak. Zoom üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerle katılım sağlanabilen yarışmalarda, her kategoride dereceye giren öğrencilerle Kahramanmaraş Milli Mücadele Gezisi düzenlenecek. Çevrimiçi düzenlenecek yarışmalara ilişkin kullanıcı adı ve şifrelere Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından erişilebilirken, detaylı bilgi ise http://kmarasarge.meb.gov.tr/www/korkma-istiklal-ilham-verir-projemiz-basladi/icerik/497 adresinde yer alıyor.

Yarışmanın Elbistan ayağı, 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İlkokul öğrenciler saat 10.00’da, ortaokul öğrencileri saat 11.00’de ve lise öğrencileri ise saat 12.00’de sınava girecek.