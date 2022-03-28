Köpek saldırısından kaçıp eve sığınan yavru yaban keçisine şefkat eli

İlçeye bağlı Tatlar Mahallesi’nde yaşayan Necati Alıç adlı vatandaş, evinin yakınlarında havlayan köpeklerin sesini duyunca dışarı çıkıp kontrol etmek istedi. Bahçeye çıktığında köpeklerin yavru bir yaban keçisini kovaladığını gören Alıç, hemen müdahale etti. Bahçesine sığınan yavru yaban keçisini evine götüren Alıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri ile irtibat kurdu. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, mahalleye giderek yavru yaban keçisini teslim aldı. Yavru yaban keçisi, sağlık kontrolünden geçirildi. Yavru yaban keçisi, DKMP Elbistan Şefliği ekiplerince, tekrar doğaya bırakıldı.

Yavru yaban keçisine kol kanat geren Necati Alıç, “Yavru keçi, köpeklerden kaçıp bahçeme sığınmış. Hemen evime götürdüm. Annesini kaybetmiş herhalde. Tek başınaydı. Çevrede aradık ama annesinin izine rastlayamadık. Sabah da DKMP Elbistan Şefliği’ne bildirdik. Sağ olsunlar hemen gelip ilgilendiler. Hayvanın herhangi bir yarası beresi var mı kontrol ettiler. Daha sonra da dağlık alana bıraktılar. Bu hayvanlar bizim buraların süsü. Onları korumak ve kollamak da en büyük görevimiz” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefi Tanju Polat da; duyarlılığından dolayı Necati Alıç’a teşekkür etti.

Polat, “Tatlar Mahallemizde Necati Alıç adlı vatandaşımızın ihbarı ile bölgeye geldik. Kendisi çok özel bir duyarlılık örneği sergilemiş. Yavru keçinin gerekli sağlık kontrollerini yaptık. Doğada yaşamasına engel olacak bir durumla karşılaşmadık. Ekip arkadaşlarımız da yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya saldı. Yaban hayatına destek olan ve korunmasında bizlerle omuz omuza veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.