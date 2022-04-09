Konyalı hayırseverden Elbistan’daki ailelere un yardımı

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya ile Elbistan arasında bir iyilik köprüsü kurulmasına vesile oldu.

Dernek yönetimi ile irtibat halinde olan ve Konya’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma sahibi Muhammed Aktan, her kış başında yaptığı un yardımını Ramazan ayında da sürdürmek istediğini söyledi. Dernek yönetimi de, Aktan’ın bu talebi üzerine çalışma başlatarak un yardımı yapılacak aileleri belirledi. Aktan’ın desteği ile alınan 87 çuval un, çoğunluğu İğde Mahallesi’nde olmak üzere ilçe genelindeki dar gelirli ailelere ulaştırıldı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, hayırsever iş insanı Muhammed Aktan’ın, her fırsatta Elbistan’daki ihtiyaç sahiplerine el uzattığını söyledi.

Yapılan un yardımının, ramazan dolayısıyla ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Marangoz, “Biz Konya ile Elbistan arasında bir köprü vazifesi gördük. Konyalı hayırseverimiz Muhammed Aktan’ın desteği ile 87 torba un aldık. Malum Ramazan ayındayız. Bu mübarek ayda dar gelirli ailelerimiz taze ekmeklerini yapıp taze taze yesinler diye özel bir destek olduğunu düşünüyoruz. Un alamayacak durumda olan vatandaşlarımızın bu derdini el birliği ile çözmüş olduk. Bu ve benzeri hayır işlerinin diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Allah, hayırseverimizden razı olsun” şeklinde konuştu.