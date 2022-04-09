Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kuzey İlçeleri Yatırım Değerlendirme Toplantısı Elbistan’da yapıldı
Kuzey İlçeleri Yatırım Değerlendirme Toplantısı...
Öztunç'tan toplantıya davet edilmeme tepkisi
Öztunç'tan toplantıya davet edilmeme tepkisi
Hakim ve savcılar, Suriye'ye giden PÖH'leri uğurladı
Hakim ve savcılar, Suriye'ye giden...
Kent Konseyi, STK’larla iftarda buluştu
Kent Konseyi, STK’larla iftarda buluştu
Demir’den bağımlılıkla mücadelede azim ve kararlılık vurgusu
Demir’den bağımlılıkla mücadelede azim ve...
banner191
banner162

Konyalı hayırseverden Elbistan’daki ailelere un yardımı

Konya’da yaşayan hayırsever bir iş insanının desteği ile alınan 87 çuval un, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce ilçedeki dar gelirli ailelere dağıtıldı.

Konyalı hayırseverden Elbistan’daki ailelere un yardımı
banner167

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya ile Elbistan arasında bir iyilik köprüsü kurulmasına vesile oldu.

Dernek yönetimi ile irtibat halinde olan ve Konya’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma sahibi Muhammed Aktan, her kış başında yaptığı un yardımını Ramazan ayında da sürdürmek istediğini söyledi. Dernek yönetimi de, Aktan’ın bu talebi üzerine çalışma başlatarak un yardımı yapılacak aileleri belirledi. Aktan’ın desteği ile alınan 87 çuval un, çoğunluğu İğde Mahallesi’nde olmak üzere ilçe genelindeki dar gelirli ailelere ulaştırıldı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, hayırsever iş insanı Muhammed Aktan’ın, her fırsatta Elbistan’daki ihtiyaç sahiplerine el uzattığını söyledi.

Yapılan un yardımının, ramazan dolayısıyla ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Marangoz, “Biz Konya ile Elbistan arasında bir köprü vazifesi gördük. Konyalı hayırseverimiz Muhammed Aktan’ın desteği ile 87 torba un aldık. Malum Ramazan ayındayız. Bu mübarek ayda dar gelirli ailelerimiz taze ekmeklerini yapıp taze taze yesinler diye özel bir destek olduğunu düşünüyoruz. Un alamayacak durumda olan vatandaşlarımızın bu derdini el birliği ile çözmüş olduk. Bu ve benzeri hayır işlerinin diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Allah, hayırseverimizden razı olsun” şeklinde konuştu.                         

                                                                              

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Konyalı Hayırseverden Elbistandaki Ailelere Un Yardımı