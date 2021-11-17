Kömürsan Madencilik’in maden sahası için ihale onayı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 86 adet başvuru kabul edildi.

Kurum tarafından 2 şirketin ihale onayı, 23 şirketin işletme ruhsatı, 6 şirketin devir, 20 şirketin temdit, 5 şirketin rödövans, 20 şirketin arama ruhsatı, 3 şirketin kamu yararı ve 7 şirketin hisse payı devri başvurusu onaylandı.

MAPEG’in yayımladığı listede; Çelikler Holding’in grup şirketlerinden biri olan Kömürsan Madencilik A.Ş.’nin 2.Grup maden sahası için ihale onayı verildiği bilgisi yer aldı.

Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar ile mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar, 2.Grup maden sınıflandırmasına giriyor.