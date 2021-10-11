Kömür sahasından 3 ton bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, özel bir firma tarafından işletilen kömür sahasından bakır elektrik kablosu çalındığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bir araç içerisine konulmuş 3 ton ağırlığında bakır elektrik kablosu ele geçirdi. Çalınan kabloların hurda olarak piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli Z.K., Elbistan E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi.