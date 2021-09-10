Kömür fiyatlarındaki artış durmuyor, zam oranı yüzde 75’i buldu

Henüz doğalgaz kullanmayan vatandaşlar, ısınma gideri için 5 bin liranın da üzerinde bir bütçeyi ayırmak zorunda kalacaklarını belirterek, “Bu fiyatlar kalorifer ve sobayı değil cebimizi yakar” cümlesi ile tepkilerini dile getirdiler.

Elbistan’da doğalgaz abonesi sayısı 20 bine dayanırken henüz doğalgaz çekilmeyen bölgeler ile kırsal mahallelerdeki vatandaşları odun-kömür telaşı sardı. Odun ve kömür ihtiyaçlarını kış kapıya dayanmadan almak için mahrukatçılar sitesine giden vatandaşlar ise; duydukları fiyatlar karşısında adeta şok oluyor. Geçtiğimiz yıl tonu 1500 liradan satılan alıcı bulan kaloriferlik kömürün fiyatının 2 bin 600-2 bin 700 liraya yükseldiğini öğrenen vatandaşlar, kulaklarına inanamıyor.

Başta gıda olmak üzere ülke genelindeki birçok tüketim maddesindeki artışlardan odun ve kömür fiyatları da nasibini aldı. Dövizdeki artışla birlikte geçtiğimiz yıl 1500 liradan satılan kaloriferlik kömür yüzde 75 oranında artarak fiyatı 2 bin 650 lirayı buldu. Sobalık kömürün fiyatı da 1200 liradan 2 bin 250 liraya yükseldi. Kömürle birlikte odun fiyatları da arttı. Kavak odununun tonu 550 liraya, kayısı odununun tonu 850 liraya enkaz odun fiyatları ise 900 liraya yükseldi. Kaloriferle ısınan evlerin ısınma gideri, bu fiyatlara göre 5 bin liranın üzerine çıkacak.

Yüzde 100’e yakın artışa anlam veremediklerini belirten vatandaşlar ise; yetkililerden fiyatlara müdahale etmelerini istediler.

Asgari ücretli bir vatandaşın ısınma gideri için neredeyse maaşının 2 katını vermesi anlamına geldiğini belirten vatandaşlar, “Parası olana da olmayana da bu fiyatlarla kömür almak çok zor gelecek” dediler.

Kömür zammının, dövizdeki artışla eşdeğer olmadığının altını çizen vatandaşlar, “Hayat pahalılığı her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi de kömür fiyatları bizi kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz yıl 1500 liraya aldığımız kömürün fiyatı adeta uçmuş. Dövizdeki artışa bakarsak bu fiyatlar çok fazla. Sobalık da olsa kaloriferlik de olsa bu fiyatlarla ısınmak için günlük yaşantımızdaki birçok gideri kısmamız gerek. Sobalı evin hem kömür hem de odun derdi var. Kaloriferle ısınan evlerde ise sobalıya göre 2 kat fazla kömür alınıyor. Bu da bir vatandaşın cebinden 5 bin liradan fazla para çıkması demek. Vatandaş olarak çok zor duruma düştük. Mutlaka bir çözüm bulunmalı. Fiyatların düşmesi bir yana daha da artmasından korkuyoruz. Yoksa bu kış gerçekten kara geçecek” ifadelerini kullandılar.

Mahrukatçılar ise, döviz kurundaki artışın, Rusya’da üretimin geçen yıllara göre azalması ve Çin’in aşırı derecede kömür talebinde bulunmasının fiyatları yükselttiğini hatırlatıyorlar.

Kömür fiyatlarında yaşanan zammın kendilerinden kaynaklanmadığını dile getiren satıcılar, “Şu anda kömür alan yok. Fiyatları duyan vatandaş gerisingeri gidiyor. Artan fiyatlar bizi de mağdur ediyor” şeklinde konuşuyorlar.