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Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor  

Fiyatlardaki yükseliş fırtınası süren kömürün tonu, son 2 haftada 350 liraya yakın artarak 3 bin lira seviyelerine geldi. Isınma bütçesi her geçen gün katlanarak artan vatandaşlar ise kara kara düşünüyor.

Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor  
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Kömür piyasasında; başlayan yükselişin önü kesilemiyor. Eylül ayı başında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 75 artarak 2 bin 650 liradan satılan kalorifer kömürünün tonuna 350 lira daha zam geldi. Sobalık kömür de fiyat artışından nasibini alarak 2 bin 450 liraya yükseldi.

Elbistan’da doğalgaz kullanmayan apartmanlar ve soba ile ısınan evlerde yaşayan vatandaşlar, fiyatlara yetişmenin imkansız olduğunu belirterek, “15 gün önce aldığımız fiyatla bugünkü fiyat arasında dağlar var. Sorduğumuzda ise kömür ithalatında sıkıntı olduğu ve dövizdeki yükseliş nedeniyle fiyatların bu kadar arttığını söylüyorlar. Elimiz kolumuz bağlı durumda bekliyoruz. Kış kapıda. Isınmak için mecburen alacağız almasına da bir dairenin ısınması 6 bin liradan başlıyor. Son fiyatları görünce az biraz belki düşer umudumuz vardı onu da kaybettik. Parası olana da olmayana da zor. Mutlaka bu fiyatlara bir çekidüzen getirilmesi gerekiyor. Yoksa birçok vatandaş için bu kış gerçekten de kara geçecek” diye konuştular.

Sektör temsilcileri ise, satılan kömürün yerine kömür bulamadıklarından yakınıyor. Rusya’dan kömür ithalatında sıkıntı yaşandığını kaydeden sektör temsilcileri, bu ülkenin Çin ve Avrupa’ya öncelik verdiğini dile getiriyorlar.

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Kömür Fiyatlarında Yükseliş Fırtınası Sürüyor