KİÜ’de 14 bölüm ve programın kontenjanı yüzde 100 doldu  

2018 yılında kurulan KİÜ, 2021-2022 akademik yılı öncesinde 3 fakülte ve 3 Meslek Yüksekokulu’nda daha öğrenci alımına başladı. Bu bağlamda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (Arapça) Bölümleri’ne ilk öğrenciler yerleşti. Psikoloji ve Gastronomi Bölümleri tam kapasite ile dolarken, bu yıl öğrenci kontenjanı 50’ye yükseltilen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne ise kontenjan fazlasıyla beraber 52 öğrenci girmeye hak kazandı.

KİÜ Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türkoğlu Meslek Yüksekokullarında açılan programlar da öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği alanlar oldu. Bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri, Optisyenlik ve Yaşlı Bakımı programları kontenjan fazlası öğrenci sayılarına ulaşarak doldu. Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’na açılan Acil Durum ve Afet Yönetimi, Bitki Koruma, Lojistik, Özel Güvenlik ve Koruma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Sosyal Hizmetler Programı da öğrencilerin tercih ettiği programlar arasında yer aldı. Bu programlar da lojistik dışında kontenjan üstü sayılara ulaşarak tamamen doldu. Adayların bir diğer ilgi gösterdiği program ise Elbistan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı oldu. Bu programın da hem normal hem de ikinci öğretim kısımları yine kontenjan aşımıyla birlikte doldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021 YKS sonucu ortaya çıkan tablonun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yeni açılan tüm bölüm ve programların tam kapasite ile dolmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Prof. Dr. Özgül, şöyle konuştu:

“YKS sonuçlarının ülkemiz, üniversitemiz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi İstiklal Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite. Dolayısıyla doğru bölüm ve programlar açmamız gerekiyordu. Geçen yıl Mütercim Tercümanlık Bölümü ile ilk lisans öğrencilerimizi almıştık. Bu yılda Gastronomi, Psikoloji ve İslami İlimler Bölümlerimizin kapılarını açtık. Gerçekten öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Psikoloji ve Gastronomi Bölümlerimiz tam kapasite ile doldu. Yine Mütercim Tercümanlık Bölümümüz de kontenjan fazlasıyla doldu. Sadece İslami İlimler Fakültemiz beklentilerimizin altında kaldı. Onun da ek tercihlerle birlikte istediğimiz seviyeye yükseleceğini ümit ediyorum. Gerçekten bu bölümler umut vaat eden ve öğrencilerimizin kısa sürede kendilerine bir gelecek kurabilecekleri bölümler. Diğer yandan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün de Kahramanmaraş’ın zengin mutfağının hem öğrenilmesi, hem öğretilmesi ve hem de tanıtılması noktasında faydalı olacağını düşünüyorum.

Önlisans programlarımıza bakacak olursak da Elbistan Sağlık Hizmetleri ve Türkoğlu Meslek Yüksekokullarımız tamamen doldu. Bu programlarımızın da tamamen dolması gerçekten sevindirici. Çünkü bu programlar ilerleyen süreçte kentimizin ihtiyacı olan ara elemanların yetişmesi noktasında büyük fayda sağlayacak. İnşallah akademik kadrolarımızı oluşturdukça, yeni bölüm ve programlar açmaya, gençlerimizi doğru kariyer planlamaları ile kısa sürede hayata ve istihdama kazandıracak, onlara güzel bir gelecek hazırlayacak eğitimlerin verileceği bölüm ve programları açmaya devam edeceğiz. Yeni akademik yılın kentimiz, üniversitemiz, akademisyen ve öğrencilerimiz için hayırlar getirmesini diliyor, başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum.”