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Kısa süre önce yenilenen yol şimdi çukurdan geçilmiyor

Elbistan’da yaklaşık 15 mahallenin ilçeyle bağlantısını sağlayan ve kısa süre önce yenilenen Kışla-Kalaycık grup yolu, çukurlardan geçilmez hale geldi.

Kısa süre önce yenilenen yol şimdi çukurdan geçilmiyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da toplamda 15 mahalleye ulaşım sağlayan 14 kilometre uzunluğa sahip Kalaycık – Kışla grup yolunda geçtiğimiz yıl Haziran ayında yenileme çalışması yaptı. Grup yolunun ulaşım standardı, sathi asfalt kaplaması ile yükseltilmişti. Ancak yapımından kısa bir süre sonra bozulmaların başladığı yol, ağır kış şartlarının da etkisi ile büyük ölçüde deforme oldu. Her gün çok sayıda aracın kullandığı yolun büyük bölümünde çukurlar oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler ise, duruma tepki gösterdi.

Oluşan derin çukurların araçlarına zarar verdiğini belirten sürücüler, “Bu yol, geçen sene yapıldı. Daha senesini doldurmadan işe yaramaz hale geldi. Yolda çukurdan geçilmiyor. Her düşüşümüzde aracımızın bir parçası zarar görüyor. Sanayiye uğramadan evimize gidemiyoruz” şeklinde konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Mahalle sakinleri ise, “Bu yol olmadı. Bu arteri 15 mahalle kullanıyor. Geldiğimiz durum ortada. Her yıl yenileniyor bu yol. Şimdi bir daha yapılacak. O da bir kış geçmeden bozulacak. Yazıktır, günahtır” ifadelerini kullandılar.

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Kısa Süre önce Yenilenen Yol şimdi çukurdan Geçilmiyor