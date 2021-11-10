Kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Toplantıda, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun tarafından "Kış Tedbirleri Bilgilendirme" sunumu yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yaklaşan kış aylarında özellikle geçmiş yıllarda yaşanan acil durumlar göz önüne alındığında bu risklere karşı tedbir almak hepimiz için hayati önem arz etmektedir. Bu kapsamda görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarımızın, belirlenen tehlikeli durumlara yönelik hazırlıklarını eksiksiz olarak yapmaları; personel, araç ve ekipman kapasitelerini bir kez daha gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bakanlığımızın genelgesinde de belirtildiği üzere; meteorolojik ihbar alındığı andan itibaren birimlerimiz teyakkuz haline geçmeli, ilgili kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili tedbirleri işbirliği ve koordinasyon içinde bir an evvel hayata geçirmelidir" dedi.

İlçe kaymakamlarının da video konferans yoluyla katıldıkları toplantı, paydaş kurumlarla koordinasyonu gerektiren konuların ve genelge maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.