Kış lastiği taktırmak isteyenler kuyruğa girdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, 1 Aralık itibariyle başladı. Zorunlu uygulamanın yanı sıra kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede karayollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sürücüler, kış lastiği taktırmak amacıyla oto lastik tamircilerine akın etti.

Sadece ticari araçlar için zorunluluk olsa da özel otomobil sürücüleri de kış mevsiminde can ve mal güvenliği açısından son derece önem arz eden kış lastiklerini tercih ediyor. Oto lastikçiler, ceza yemek istemeyen sürücülerin lastiklerini değiştirmek için yoğun bir tempo ile çalışıyor. İlçede oto lastik işi yapan Hüseyin ve Yusuf Gök kardeşler, kış lastiği duyarlılığının her geçen yıl arttığını söylediler.

Kış lastiği mesaisine yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Gök kardeşler, “Kış lastiği hayati önem taşıyor. Kış lastikleri, 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip. Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor ve fren mesafesini de düşürüyor” dediler.

Kış lastiği uygulamasının başladığı ilk gün Elbistan’da kar yağmasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını anlatan Gök kardeşler, “Yaklaşık 15 gündür yoğunluk vardı. Bugün başlayan zorunluluğa ek olarak kar yağması, özellikle de otomobil sürücülerinin de lastiklerini değiştirmeye başlamasına neden oldu. Lastik değişimini ise araca göre yapıyoruz. Otomobiller 80 lira, SUV tipi araçlar 100 lira ve kamyonetler ise 120 lira olarak belirlendi” şeklinde konuştular.

Lastik değişimi için bekleyen sürücüler de, kış lastiklerinin güvenlik açısından çok önemli olduğunu hatırlattılar.

Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.