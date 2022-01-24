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Kırsal mahallelerin ilçe ile bağlantısı kesildi

Elbistan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken; kırsal mahallelerinin tamamına yakınının ilçe ile bağlantısı kesildi.

Kırsal mahallelerin ilçe ile bağlantısı kesildi
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Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, yollardaki vatandaşlar için çileye dönüştü. Elbistan’ı çevreleyen il ve ilçelerde çok sayıda vatandaş, kapanan yollar nedeniyle mahsur kaldı. Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece ve sabahında etkisini attıran kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara başlarken, özellikle kentin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelere ulaşımın olmadığı bildirildi.

2003 yılından bu yana en yoğun kar yağışının görüldüğü bölgede, yolların açılması için kar yağışının etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi.

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Kırsal Mahallelerin Ilçe Ile Bağlantısı Kesildi