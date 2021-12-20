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Kırsal mahallelerde karla mücadele aralıksız sürdürülüyor

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası harekete geçen Elbistan Belediyesi ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsal mahallelerde karla mücadele aralıksız sürdürülüyor
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Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde de etkisini gösteriyor. 24 saat teyakkuz halinde olan Elbistan Belediyesi ekipleri, sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Elbistan’da ve özellikle kırsal mahallelerimizde etkisini gösteriyor. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda hazır bekletilen ekiplerimiz, kar yağışı ile harekete geçti. Özellikle sürücülerin ve halkın yoğun olarak kullandığı ana yollar yollarda kar küreme ve tuzlama hizmetleri aralıksız sürdürülmektedir. 30 kişilik kar kürüme ekibimiz, 4 greyder, 3 loder, 6 JCB, 2 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet kar tuzlama aracı ve 1000 ton tuz ile teyakkuz haline getirilmiştir. Oluşturulan ekibimiz 3 ayrı vardiyada 24 saat esasına göre çalışacak olup, sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması için her türlü tedbiri almaya devam edecektir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Diğer yandan zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kış şartları nedeniyle kapanan yolların tespitini yaparak karla mücadele ekibimize bilgi aktaracak ve daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. İş makinelerinin çalışma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini alacak, trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetimlerini artırarak, araç sürücülerini temizliği yapılmış alternatif yollara sevk ve idaresini yapacaktır. Belediye olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın yaşanacak her hangi bir olumsuzluk karşısında belediyemiz 0344 222 20 01 numaralı çağrı merkezine bildirmeleri rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

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Kırsal Mahallelerde Karla Mücadele Aralıksız Sürdürülüyor