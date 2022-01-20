Kırsal mahallelerde kar ve tipiyle mücadele sürüyor

İl genelinde 2 gün yağan yoğun kar yağışının ardından kapalı kırsal mahalle yollarının açılması için hummalı bir çalışma yapılıyor. Yoğun karla birlikte şiddetli tipinin geçit vermediği yollarda hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içindeki ana arterler ve kırsal bölgelerdeki grup yollarında odaklanan çalışmalarla ulaşım hizmet ağı açık tutulurken, ekipler AKOM’a bildirilen afet ihbarlarına da süratle müdahale ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir merkezinin yanı sıra ilçelerimizde de aralıksız çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 18 Ocak Salı gününden itibaren mesaide olan 300’ün üzerinde personel ve 210 araçla olaylara müdahale ediyoruz. İlçelerimizde de sorumluluk alanımızdaki arterlerde kar küreme ve tuzlama gerçekleştiriyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi’mize düşen ihbarlara anında müdahale ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçe merkezinin yanı sıra Sultan Korusu grup yolunda; Ovacık, Sarıyatak, Ferhatpınarı, Üçkilise, Höplek, Uncular, Elmalı, Karamağara, Keçemağra, Beyyurdu, Yapılı, Horhor, Kayageçit, Alkayaoğlu, Fakıoğlu ve Uzunpınar güzergahında çalışma yapıyor.

Ayrıca, Sarıyatak, Gökçek, Akarca, Kışla, Kalaycık, Körücek, Elmalı güzergahında 2 greyder yol açma işlemi yapıyor.

Karahasanuşağı grup yolunda Kangal, Aktepe, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Yapılıpınar, Yalak, Sevdilli, Topallı bölgesinde 1 greyder ve 1 loder ile karla mücadele çalışması devam ediyor.

Beştepe, Yalıntaş, Aksakal, İkizpınar, Türkören, Demircilik güzergahında; Bakış, Hüyücek, Soğucak, Akbayır, Sünnet, Tepebaşı, Gücük güzergahında yoğun tipiye rağmen yollar açık tutulmaya çalışılıyor.

Ova mahalleleri olan Doğan, Alembey, Ağlıca, Balıkçıl, Izgın, Güvercinlik, Hasankendi, Akören, Çatova, Karahüyük bölgesinde de de kar bıçaklı kamyonla yollardaki kara müdahale ediliyor.

Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de kapalı kırsal mahalle yollarının açılması ve açık tutulması için ekiplerin çabası sürüyor.