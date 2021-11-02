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Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımları 2021-2022 başvuruları başladı.

Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar hibe desteği alabilecek.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları ise, makine-ekipman alımları, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, akıllı tarım sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipekböceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği olarak belirlendi.

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarları; yeni tesis başvurularında, 3 milyon 500 bin, tamamlama başvurularında 2 milyon 500 bin, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon liraya yükseltildi. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250 bin lira olarak belirlendi.

Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek. Proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekiyor.

Hazırlanan başvuru dosyasının girişi, bakanlığımızın internet sitesi üzerinden yapılacak.

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Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Başvuruları Başladı