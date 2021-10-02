İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Alkayaoğlu Mahallesinin Muhtarı Yusuf Temiz’in bahçesindeki kiraz ağacı, kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çiçek açtı.

Mahallesinin rakımının çok yüksek olduğunu belirten muhtar Temiz, ağacı, yaz başında aşıladıklarını hatırlattı.

“Ağacı bu zamanda çiçek açmasına anlam veremedik” diyen Temiz, “Mahallemiz, Elbistan’ın en yüksek yerleşim alanlarından birisi. Burada meyve ağaçları normal şartlarda Nisan ayından önce çiçek açmaz. Ama bahçemde ilkbaharda aşıladığım kiraz ağacı ekim ayında çiçek açtı. Sebebini bir türlü anlamadık. Buranın rakımı 1800 metre. Ovadan çok yüksek. İlk kar bizim buralara yağar. Şuanda bile sıcaklık geceleri çok düşüyor. Çok şaşırdık. Görenler de merakla çiçeklere bakıyor” ifadelerini kullandı.