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Kimsesiz ve yalnız yaşayan yaşlılara şefkat eli

Elbistan Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı dolayısıyla evinden çıkamayan kimsesiz yaşlı vatandaşların alışveriş ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Can Kulağı platformu da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıyor.

Kimsesiz ve yalnız yaşayan yaşlılara şefkat eli
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Elbistan Belediyesi, yoğun kar yağışından etkilenen kimsesiz yaşlı vatandaşların alışveriş ve ilaç gibi ihtiyaçlarının temin edilmesi için ekip kurdu.

Mahalle muhtarlarıyla yapılan koordineli çalışma neticesinde belirlenen yaşlı aileler ile yalnız yaşayanların kapısını çalan zabıta ekipleri, vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorup, talepler doğrultusunda market alışverişini ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekipler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara da Can Kulağı Platformu tarafından gıda kolisi dağıtılıyor.

Sert geçen kış günlerinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yoğun kar yağışıyla birlikte sert bir kış yaşıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın perişan olmaması için zabıta ekiplerimizle beraber kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Talebi olan hemşerilerimizin alışveriş gibi ihtiyaçlarını giderip, diğer yandan da ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. Özellikle kimsesiz yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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