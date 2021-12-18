Kılıçdaroğlu: “Maraş, iki büyük Maraş olacak”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu.

CHP’li belediye başkanlarının başarılı performans sergilediği ve Türkiye geneline de bunu yaymak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmedi. O zaman yapmamız gereken geniş bir helalleşmeyi bu topraklarda hayata geçirmektir. Eski kavgalardan arınarak daha güzel bir geleceğe, daha güvenli bir geleceğe ve hepimizin memnun olacağı bir geleceğe toplumu hazırlamaktır. Bu bütün vatanseverlerin görevidir. İnancı ve yaşam tarzı, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatanseverlerin ortak görüşü; Türkiye'yi huzura kavuşturmaktır. Bu mücadeleyi yapacağız" dedi.

Çalıştayda projeleri hakkında da bilgiler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önemli bir projemiz var. Doğu Akdeniz'in ve hatta Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz Türkiye'yi. Doğu Akdeniz'in karbon yataklarını Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndereceğiz. 5 yıl içinde Kayseri iki büyük Kayseri, Sivas iki büyük Sivas, Maraş iki büyük Maraş olacak. Hızla büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.