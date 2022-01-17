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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Kahramanmaraşlı 20 gaziye, madalya ve beratları törenle takdim edildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devleti tarafından gönderilen milli mücadele madalya ve beraatı takdim töreni, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya yaptığı konuşmada, "45 yıldır hasretle milli mücadele madalyalarını bekleyen gazilerimizin madalya özlemlerini gidermek adına 2019 yılında bakanlığımız tarafından 249 hak sahibine milli mücadele düzenlenen törenlerle takdim edilmişti. Bu yıldan itibaren 20 Kıbrıs gazimizin milli mücadele madalyasını bugün takdim ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, şehit ve gazilerimizin hiçbir şekilde hakkının ödenmeyeceğini ifade ederek, “Yakın tarihimizin çok önemli başarılarından biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki çok değerli büyüklerimize madalyalarının ve beratlarının verilmesini anlamlı buluyorum. Dünyada 34 yerde şehitliğimiz var. Bizim sınırlarımız belli ama gönül sınırlarımız neresi dediğimiz de gönül sınırlarımız şehitliklerimizin bulunduğu yerleri kapsayan geniş bir coğrafyadır. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, “Şehitlik ve gazilik makamı milli ve manevi değerleri her şeyden üstün tutan ve ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Tarih boyunca hür yaşamış Türk milleti işgale alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk milleti şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmacılarla beraber Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilere madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene kızı Emiş Dağlı ile katılan 67 yaşındaki Fatma Tanrıverdi ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve 30 yıl önce vefat eden eşi Arif Tanrıverdi'nin madalya ve beratını aldı.

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Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Beratları Verildi