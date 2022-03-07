Kentpark’tan ‘toz deterjan haftası’’ indirimleri

Kentpark AVM, ‘Bu hafta toz deterjan haftası’ sloganıyla bir hafta sürecek olan yeni indirimlerini, avantaj kart sahibi müşterilerine sundu.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. İndirim kampanyalarımıza ek ‘bu hafta toz deterjan haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Toz deterjanlarda yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 7-13 Mart tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.