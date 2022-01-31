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Kentpark’tan ‘Süt ürünleri haftası’ indirimleri

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta süt ürünleri haftası' sloganıyla bir hafta sürecek indirim kampanyası yapacak.

Kentpark’tan ‘Süt ürünleri haftası’ indirimleri
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Kentpark AVM, her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyasında 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında süt ürünlerinde indirim kampanyası yapacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz olacak. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta süt ürünleri haftası’ sloganıyla tereyağı, süt, yoğurt ve peynir çeşitlerinde çok cazip indirimlerimiz olacak. Süt ürünlerinde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 31 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. Kampanyamızda toptan satış yapılmayacaktır. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kentparktan Süt ürünleri Haftası Indirimleri