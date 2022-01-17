Kentpark’tan ‘sıvı yağ haftası’ indirimleri

Kentpark AVM, her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyasında 17-23 Ocak tarihleri arasında sıvı yağ grubunda indirim kampanyası yapacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz olacak. İndirim kampanyalarımıza ek ‘bu hafta sıvı yağ haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Sıvı yağ ürünlerinde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 17-23 Ocak tarihleri arasında faydalanabilecek. Kampanyamızda toptan satış yapılmayacaktır. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.