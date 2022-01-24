Kentpark’tan ‘Paşabahçe-Lav haftası’ indirimleri

Kentpark AVM, her hafta bir ürün grubunda indirim kampanyasında 24-30 Ocak tarihleri arasında Paşabahçe ve Lav markalı ürünlerde indirim kampanyası yapacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz olacak. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta Paşabahçe-Lav haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Paşabahçe ve Lav markalı ürünlerde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 24-30 Ocak tarihleri arasında faydalanabilecek. Kampanyamızda toptan satış yapılmayacaktır. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.