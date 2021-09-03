Kentpark’tan okula dönüş kampanyası

3-26 Eylül arasında geçerli olacak ‘Önce Kentpark’a Sonra Okula’ sloganıyla başlattıkları okula dönüş kampanyası ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “6 Eylül tarihinde başlayacak yeni eğitim öğretim sezonunda müşterilerimizin okula hazırlanmalarına yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. Her yaştan öğrenci için farklı ürünlerde cazip indirim ve fırsatlar sunuyoruz. ‘Önce Kentpark’a Sonra Okula’ sloganıyla başlattığımız okula dönüş kampanyamız kapsamında okul çantaları, kırtasiye ürünleri, defterler, kalemler, sağlıklı bir beslenme çantasının olmazsa olmazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde birçok üründe özel indirimler sunuyoruz. Kampanya kapsamında indirimler sunarak müşterilerimizin okula hazırlanmalarına yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.