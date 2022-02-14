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Kentpark’tan ‘kuruyemiş ve unlu mamuller haftası’ indirimleri

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda uyguladığı indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta kuruyemiş ve unlu mamuller haftası' sloganıyla bir hafta sürecek olan indirimleri başlattı.

Kentpark’tan ‘kuruyemiş ve unlu mamuller haftası’ indirimleri
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Kentpark AVM, 'Bu hafta kuruyemiş ve unlu mamuller haftası' sloganıyla bir hafta sürecek olan yeni indirimlerini, avantaj kart sahibi müşterilerine sundu.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. İndirim kampanyalarımıza ek ‘bu hafta kuruyemiş ve unlu mamuller haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. kuruyemiş ve unlu mamuller ürünlerinde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 14-20 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kentparktan Kuruyemiş Ve Unlu Mamuller Haftası Indirimleri