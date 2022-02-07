Kentpark’tan ‘kırmızı ve beyaz et’ indirimleri

Kentpark AVM, 'Bu hafta kırmızı-beyaz et haftası' sloganıyla bir hafta sürecek olan yeni indirimlerini, avantaj kart sahibi müşterilerine sundu.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. İndirim kampanyalarımıza ek ‘bu hafta kırmız-beyaz et’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Kırmzı ve beyaz etlerde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 7-13 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.