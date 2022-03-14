Kentpark’tan ‘ev gereçleri, hırdavat ve avize haftası’ indirimleri

Kentpark AVM, ‘bu hafta ev gereçleri, hırdavat ve avize haftası’ sloganıyla bir hafta sürecek indirimlerini, avantaj kart sahibi müşterilerine sundu.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. İndirim kampanyalarımıza ek ‘bu hafta ev gereçleri, hırdavat ve avize haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Çamaşır kurutmalığı, dik süpürgeler, elektrikli ısıtıcı, ayaklı askılığı, sandalye, hırdavat ürünleri, çamaşır sepetleri, banyo baskülü, birbirinden şık avize modelleri ve daha birçok üründe yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 14-20 Mart tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.