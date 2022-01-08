Kentpark’tan ‘çay-kahve haftası’ indirimleri

Elbistan ve bölge halkına hizmet veren Kentpark AVM, yeni yılda da kampanyalarına yenisi ekleyerek devam ediyor.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz olacak. İndirim kampanyalarımıza ek olarak çay ve kahve grubu ürünlerinde de çok cazip indirimlerimiz olacak. Çay ve kahve ürünlerinde yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 10-16 Ocak tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.