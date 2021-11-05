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Kentpark’tan ‘Büyük Kasım İndirimleri’ kampanyası

Elbistan'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM, 5-21 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ‘Büyük Kasım İndirimleri’ kampanyasını başlattı.

Kentpark’tan ‘Büyük Kasım İndirimleri’ kampanyası
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5-21 Kasım tarihlerinde gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe geçerli olacak  ‘Büyük Kasım İndirimleri’ kampanyası ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 5-21 Kasım tarihleri arasında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe ‘Büyük Kasım İndirimleri’ kapsamında özel çok cazip fiyatlar ve özel indirimlerimiz olacak. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

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Kentparktan Büyük Kasım İndirimleri Kampanyası