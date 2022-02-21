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Kentpark’tan bulaşık makinesi tabletleri ve mutfak eşyalarında kampanya

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda uyguladığı indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta bulaşık makinesi tabletleri ve mutfak eşyaları haftası sloganıyla bir hafta sürecek olan indirimleri başlattı.

Kentpark’tan bulaşık makinesi tabletleri ve mutfak eşyalarında kampanya
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Kentpark AVM, 'Bu hafta bulaşık makinesi tabletleri ve mutfak eşyaları haftası 'sloganıyla bir hafta sürecek olan yeni indirimlerini, avantaj kart sahibi müşterilerine sundu.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. İndirim kampanyalarımıza ek ‘bu hafta bulaşık makinesi tabletleri ve mutfak eşyaları haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Bulaşık makinesi tabletleri ve mutfak eşyalarında yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 21-27 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kentparktan Bulaşık Makinesi Tabletleri Ve Mutfak Eşyalarında Kampanya