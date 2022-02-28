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Kentpark’ta ‘Bebek ürünleri haftası’ kampanyası

Kentpark’ta ‘Bebek ürünleri haftası’ kampanyası
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Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM her hafta bir ürün grubunda uyguladığı indirim kampanyası kapsamında ‘Bu hafta Bebek ürünleri haftası’ sloganıyla bir hafta sürecek olan indirimleri başlattı.

Kentpark AVM, ' Bu hafta Bebek ürünleri haftası’'sloganıyla bir hafta sürecek olan yeni indirimlerini, avantaj kart sahibi müşterilerine sundu.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta Bebek ürünleri haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Bebek bezleri, mamalar, bebe şampuanları, ıslak havlular, bebe bisküvileri, oyuncaklar ve birçok üründe yapılacak indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kentparkta Bebek ürünleri Haftası Kampanyası