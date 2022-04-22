Kentpark’ta bayram indirimleri başladı

Kentpark AVM, 8 Mayıs'a kadar yüzlerce üründe geçerli olacak Ramazan bayramı indirimlerini başlattı.

22 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 22 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Ramazan bayramına özel çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Kentpark'ın avantaj kart sahibi müşterilerimiz, bayramı şekeri, Türk kahvesi, tatlı çeşitleri, gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri gibi yüzlerce üründe yapılan indirimlerden 8 Mayıs tarihine kadar faydalanabilecek. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.