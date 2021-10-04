Kentpark’ta ‘20 Günleri’ başladı

4-20 Ekim arasında geçerli olacak '20 TL Günleri Kampanyası' kampanyası ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 4-20 Ekim tarihleri arasında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe ‘20TL Günleri Kampanyası’ kapsamında özel çok cazip fiyatlar ve özel indirimlerimiz olacak. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.