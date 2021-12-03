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Kentpark’ta ‘10TL Günleri’ başladı

Elbistan'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Kentpark AVM, 3-21 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak '10 TL Günleri Kampanyası'nı başlattı.

Kentpark’ta ‘10TL Günleri’ başladı
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3-21 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak  '10 TL Günleri Kampanyası' kampanyası ile ilgili olarak Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 3-21 Aralık tarihleri arasında gıdadan zücaciyeye, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe ‘10TL Günleri Kampanyası’ kapsamına özel çok cazip fiyatlar ve indirimlerimiz olacak. İndirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

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Kentparkta 10TL Günleri Başladı