Kentpark Ramazan ayını indirimlerle karşılıyor

Elbistan’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Elbistan Kentpark AVM, yaklaşan Ramazan ayını indirimlerle karşılıyor.

Kentpark AVM, ‘Ramazan bereketi’ sloganıyla 25 Mart-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak Ramazan indirim kampanyası başlatıyor.

2008 yılından beri Elbistan ve bölge halkına hizmet veren Kentpark AVM, Ramazan ayı öncesinde kampanyalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor.

‘Ramazan bereketi’ sloganıyla Ramazan ayını indirimlerle karşıladıklarını belirten Kentpark AVM yetkilileri yaptıkları açıklamada “Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Elbistan’da 8 şubemizde hizmet veriyoruz. 25 Mart-17 Nisan tarihleri arasında Ramazan ayına çok cazip fiyatlar ve özel indirim kampanyalarımız olacak. Ramazan süresince iftar ve sahur sofraları için düşünülerek yaptığımız indirimlerden ve kampanyalı ürünlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdiler.