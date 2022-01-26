Kentin en soğuk yeri Kangal Mahallesi oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Gürün'ün Göbekören köyünden sonra Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 26,8, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 25,4 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava, bölgeyi de etkisi altına aldı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü eksi 20 derecenin altına düşen soğuk hava, hafta içinde de birçok yerleşim yerinin buz kesmesine neden oldu.

Kuzey ilçeler olarak adlandırılan Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde de termometreler dondurucu soğukları kaydetti.

Bölgedeki en düşük sıcaklık, eksi 16,1 derece ile Nurhak ilçesinde ölçüldü. Nurhak’ı, eksi 14,8 derece ile Elbistan’ın Kangal Mahallesi izledi. Afşin ve Göksun’da eksi 14 derece gösteren soğuk hava, Ekinözü’nde de eksi 13 derece olarak kayıtlara geçti. Diğer ilçelere göre daha sıcak kalan Ekinözü’nde ise termometreler eksi 9,6’yı gösterdi. Ekinözü’nün en soğuk yeri ise eksi 13,6 derece ile Alişar Mahallesi oldu.

Elbistan ilçe merkezinde eksi 11,8 olarak ölçülen hava sıcaklığı, Akarca Mahallesi’nde eksi 13,1’e düştü.