Kent Konseyi, STK’larla iftarda buluştu

İftar yemeğine Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’la birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir değerlendirme yapan Kent Konseyi Başkanı Nadir Adbay, “Allah her birimizi sağlık, mutluluk ve ağız tadıyla nice ramazanlara ulaştırsın. Nice ramazanlara, nice yıllara birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde adım atalım. Pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız geleneksel iftar programımızı bu yıl gerçekleştirebildik. Katıldığınız için hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kentte Ramazan ayında yapılacak hayır hasenat işleri ile ilgili olarak paydaş olan sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiklerini söyledi.

İlçedeki dar gelirli ailelere 10 bin adet gıda kolisi dağıtımının sürdüğünü belirten Başkan Gürbüz, “Bugün tüm STK’larımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarına koşan her türlü imkanları seferber ederek büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Onlara şükranlarımı sunuyorum Onlara yardım için ulaşan bir kardeşimiz varsa Kent Konseyimize, Can Kulağına ve belediyemize iletilmesini istiyoruz. Ramazan ayında yaklaşık 10 adet koli dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve STK’ların ortaklaşa çalışmasıyla bunu hayata geçiriyoruz. Ramazanın son 10 gününde ihtiyaç olması durumunda bu sayıyı 5 bin daha artırmayı planlıyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayramlıklarını temin ettik. Bir giyim market açacağız. Bunun da müjdesini veriyorum. Ayrıca, Yetim Koordinasyon Merkezimizin yanında gıda bankası yapıyoruz. İlçemize kadın sığınma evi yapmak istiyoruz. Bunu da sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili de görüş alıverişinde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Gürbüz, “Tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için omuz omuza vermiş durumdayız. Hiçbir ihtiyaç sahibi ailemiz yalnız değil. STK’larımızın desteği ile çaresiz değilsiniz. Belediyeniniz, devletiniz sizin yanınızda. Millet olarak birleştik gönül köprüsü kurduk. Tüm imkanlarımızı seferber oluyoruz. Ramazan yardımlaşma ve bereket ayıdır. Tüm hemşerilerimizle birlikte bayram ederek onların sevincine ortak olmak istiyoruz. Biz ayaktayız, onlar için çalışıyoruz. Bu vesile ile Ramazanın ayının hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bunların çalışmaları da çok değerli. Gurbetçi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da ramazan ayının güzelliğini memleketlerinde yaşatmak için seferber oldular. İyi ki varlar. İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.